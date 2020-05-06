В Новороссийске направлено в суд уголовное дело о мошенничестве

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В производстве Следственного отдела полиции Приморского района УМВД России по городу Новороссийску находилось в производстве уголовное дело, возбужденное в отношении 44-летнего жителя Ростовской области по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

В полицию обратился местный житель с сообщением о том, что стал жертвой мошенника. Мужчина пояснил правоохранителям, что передал своему знакомому денежные средства на общую сумму около миллиона рублей для проведения якобы выгодных сделок по приобретению земельного участка и ангара с авиационной техникой для дальнейшей перепродажи по более выгодной цене. Однако, взятые на себя обязательства мужчина не выполнил, в указанный срок денежные средства не вернул и перестал выходить на связь.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность и местонахождение злоумышленника. Находясь в служебной командировке в Ростовской области, кубанские полицейские задержали мужчину по месту жительства и доставили в Новороссийск.

Установлено, что полученными денежными средствами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.

На период предварительного следствия задержанному была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Следственным подразделением отдела полиции Приморского района УМВД России по городу Новороссийску собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой обвиняемому статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску