В Геленджике направлено в суд уголовное дело о мошенничестве

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На контроле Главного следственного управления ГУ МВД России по Краснодарскому краю находилось расследование уголовного дела, возбужденного следственным отделом ОМВД России по городу Геленджику в отношении 27-летней местной жительницы по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

По данным следствия, обвиняемая создала сайт, на котором разместила информацию о продаже женской одежды, обуви и аксессуаров по низким ценам. Потерпевшая выбрала на указанном Интернет-ресурсе понравившийся товар и по условиям сделки перевела на банковский счет злоумышленницы 100% предоплату за покупку в сумме 450 000 рублей.

Получив денежные средства от потерпевшей, обвиняемая не выполнила взятые на себя обязательства и перестала выходить на связь.

На период предварительного следствия женщине была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Следственным отделом ОМВД России по городу Геленджику собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Источник: https://23.xn--b1aew.xn--p1ai/