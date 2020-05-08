В Сочи полицейские задержали подозреваемого в серии мошенничеств

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В дежурную часть пункта полиции поселка Дагомыс Лазаревского района УВД по городу Сочи обратилось четверо местных жителей с заявлениями о мошенничестве. Заявители пояснили правоохранителям, что в одном из магазинов города-курорта осуществили заказы на производство металлопластиковых окон и внесли 100% предоплату, однако предприниматель не выполнил условия договоров и перестал выходить на связь. Общая сумма ущерба составила более 200 000 рублей.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность и местонахождение подозреваемого. Находясь в служебной командировке в Воронежской области, сочинские полицейские задержали 42-летнего мужчину и доставили его УВД по городу Сочи для дальнейшего разбирательства.

Установлено, что денежными средствами, полученными от потерпевших в качестве оплаты за выполнение работ по производству окон, мужчина распорядился по своему усмотрению.

В настоящее время по данному факту следственным подразделением УВД по городу Сочи возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пять лет.

Сотрудники правоохранительных органов проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий на выявление иных фактов противоправной деятельности задержанного.

Источник: https://23.xn--b1aew.xn--p1ai/