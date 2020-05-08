Внимание! Розыск!

Сотрудники полиции разыскивают неустановленного мужчину, который 3 марта 2020 года в 15 часов 30 минут, находясь около Сбербанка по адресу ул. Тобольская, 7, в ходе конфликта причинил тяжкий вред здоровью местному жителю.

Приметы подозреваемого: на вид от 30 до 40 лет, спортивного телосложения, среднего роста. Был одет: бордовая куртка, синие джинсы,

темные ботинки.

Всех, кто обладает информацией о данном гражданине и его месте нахождения просим сообщить в полицию по телефонам: 02, с мобильного 102, а также 267-310, 8-918-247-66-82.