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Внимание! Розыск!

Сотрудники полиции разыскивают неустановленного мужчину, который 3 марта 2020 года в 15 часов 30 минут, находясь около Сбербанка по адресу ул. Тобольская, 7, в ходе конфликта причинил тяжкий вред здоровью местному жителю.
Приметы подозреваемого: на вид от 30 до 40 лет, спортивного телосложения, среднего роста. Был одет: бордовая куртка, синие джинсы,
темные ботинки.
Всех, кто обладает информацией о данном гражданине и его месте нахождения просим сообщить в полицию по телефонам: 02, с мобильного 102, а также 267-310, 8-918-247-66-82.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску

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Категория: Новости / Криминал

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