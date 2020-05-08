В Новороссийске мужчине предъявлено обвинение в мошенничеств

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В производстве следственного подразделения отдела полиции Южного района УМВД России по городу Новороссийску находится уголовное дело, возбужденное в отношении 26-летнего жителя города Геленджика по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

В полицию обратился приезжий из Москвы, временно проживающий в Новороссийске, с сообщением о том, что стал жертвой мошенника. Заявитель пояснил стражам правопорядка, что перевел неизвестному мужчине, представившемуся сотрудником правоохранительных органов, 500 000 рублей за увод от административной ответственности. Однако злоумышленник не выполнил взятые на себя обязательства и перестал выходить на связь.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий с использованием технических средств сотрудники полиции установили личность и местонахождение злоумышленника. Мужчину правоохранители задержали по месту жительства и доставили в отдел полиции.

Следствием установлено, что обвиняемый, зная о наркозависимости потерпевшего, а также о наличии у него крупной суммы денег, представившись сотрудником правоохранительных органов, предложил за денежное вознаграждение решить вопрос о непривлечении его к административной ответственности.

Похищенные денежные средства полицейские изъяли и вернули заявителю.

На основании собранных следствием доказательств противоправной деятельности злоумышленнику предъявлено обвинение в мошенничестве. На период предварительного следствия ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Потерпевший, в свою очередь, привлечен к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного статьей 6.16.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка, сбыт или пересылка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ». Судом ему назначено наказание в виде 12 суток административного ареста.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю