Полицейские Щербиновского района пресекли незаконную добычу водных биологических ресурсов

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При проверке информации, полученной оперативным путем, сотрудники ОМВД России по Щербиновскому району выявили троих местных жителей в возрасте от 32 до 58 лет, осуществляющих вылов рыбы запрещенными снастями в Ейском лимане в период нереста.

При осмотре места происшествия, а также территории домовладения одного из злоумышленников сотрудники уголовного розыска изъяли 50 особей судака, гидрокостюмы и более 20 мешков с лесковыми сетями.

В результате противоправной деятельности подозреваемых причинён ущерб на общую сумму более 370 000 рублей.

В настоящее время отделением дознания ОМВД России по Щербиновскому району в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю