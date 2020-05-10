В Краснодаре местный житель подозревается в убийстве соседей

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Следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара краевого СКР возбуждено уголовное дело в отношении 69-летнего мужчины. Он подозревается в убийстве 74-летнего соседа и его 45-летнего сына (п."а" ч.2 ст.105 УК РФ).

Установлено, что 69-летний мужчина с супругой и дочерью проживал в одном из домов барачного типа на улице 40 лет Победы. По данным следствия, между мужчиной и соседями сложились неприязненные отношения. Вечером 9 мая 2020 года злоумышленник у себя дома употреблял спиртные напитки, в какой-то момент он взял нож и направился к своим соседям. Во дворе дома он встретил 47-летнего мужчину, с которым возник конфликт, в результате фигурант нанес оппоненту не менее одного удара ножом в область туловища. После этого злоумышленник зашел в дом к 74-летнему соседу, у которого в гостях находились сын с супругой. В доме злоумышленник стал высказывать претензии по поводу приватизации домов и прилегающих участков, в связи с этим между оппонентами произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес хозяину дома множественные удары ножом в область груди и шеи. В результате причиненных ранений потерпевший скончался на месте. Кроме того, фигурант нанес не менее одного удара ножом в область живота супруге хозяина дома и его сыну. Соседи, услышав крики пресекли действия злоумышленника и вызвали сотрудников правоохранительных органов и бригаду скорой медицинской помощи. Прибывшие медики констатировали смерть 74-летнего местного жителя, вместе с тем женщину и двух мужчин госпитализировали в лечебные учреждения. Впоследствии 45-летний мужчина от полученного ранения скончался, в настоящее время в лечебном учреждении находятся женщина и 47-летний местный житель, которым оказывают необходимую медицинскую помощь.

Следователем проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебно-медицинские экспертизы. Кроме того, будет дана оценка действиям злоумышленника, в части причинения им телесных повреждений мужчине и женщине, которые в настоящее время госпитализированы в лечебное учреждение. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю