В Новороссийске возбуждено уголовное дело о краже

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В дежурную часть отдела полиции Восточного района УМВД России по городу Новороссийску с заявлением о краже обратился сотрудник местного предприятия. Мужчина пояснил полицейским, что с территории организации пропал электрический кабель. Сумма ущерба составила более 130 000 рублей.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции осмотрели место происшествия, опросили возможных очевидцев, изучили записи камер видеонаблюдения, расположенных в районе совершения противоправного деяния и составили ориентировку на розыск подозреваемого, которую передали всем дежурным нарядам.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность и местонахождение злоумышленника.

44-летнего местного жителя стражи правопорядка задержали по месту жительства и доставили в отдел полиции.

Установлено, что подозреваемый проник на территорию предприятия, выкопал из земли электрический кабель, вывез на личном автомобиле, после чего сдал часть похищенного в пункт приема металла.

В настоящее время отделом дознания Восточного района УМВД по городу Новороссийску в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Источник: https://xn--b1amdelgbarlac.23.xn--b1aew.xn--p1ai/