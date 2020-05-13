Мошенники не дремлют: новая схема с ваучерами за отмененный рейс

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С мошенниками действует универсальный подход: если вам звонят с финансовыми вопросами из банка или из авиакомпании, стоит не пожалеть времени и просто перезвонить туда, рассказал в интервью радио Sputnik председатель Совета Ассоциации "Электронные деньги и денежные переводы" Виктор Достов.

Мошенники начали использовать тему с выдачей ваучеров вместо денег за отмененные авиарейсы, чтобы украсть данные банковских карт. Рост активности таких мошенников зафиксировал ВТБ, сообщили СМИ.

Злоумышленники звонят от имени авиакомпаний и предлагают оформить ваучер или вернуть деньги за вознаграждение. Для этого просят сообщить данные банковской карты клиента.

Виктор Достов отметил, что авиакомпания, скорее всего, пришлет вам официальный запрос или просто вернет деньги на ту карту, с который вы оплачивали билеты.

"Самый простой надежный вариант – уточнить, откуда звонят и сказать, что свяжетесь сами. В идеальном мире авиакомпания вам бы позвонила или написала, вежливо поинтересовалась, хотите ли вы получить деньги обратно или хотите получить ваучер с бонусами. В реальности авиакомпаниям сейчас чуть-чуть не до этого, они действительно периодически рассылают информационные письма. Отдельных ресурсов, чтобы обзвонить всех пассажиров, которые не улетели, у авиакомпании нет. Поэтому чтобы не быть обманутым, просто напишите или позвоните в авиакомпанию. Я бы советовал взять за правило никому никогда не сообщать по телефону номер карты, особенно ее детали. Срок действия, код на обратной стороне никому не нужны, кроме мошенников. Если авиакомпания вам действительно захочет выплатить компенсацию, вы получите какой-то официальный запрос, который сможете проверить. Скорее всего, авиакомпания просто вернет деньги на ту карту, с которой вы производили платеж", – сказал Виктор Достов.

12 мая Госдума приняла в первом чтении законопроект о туристических ваучерах. Это позволит вместо возврата денежных средств за отмененную поездку выдавать ваучеры на сопоставимую сумму, добавляя к ним бонусы и скидки.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/