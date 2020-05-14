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В Геленджике направлено в суд уголовное дело о серии краж

Следственным отделом ОМВД России по городу Геленджику завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении двоих приезжих из Ростовской области в возрасте 23 и 26 лет по признакам преступлений, предусмотренных статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

По версии следствия, обвиняемые в течение недели посещали торговые точки города-курорта, рассматривали товары, размещенные в витринах, затем прятали их в рюкзаки и скрывались, не расплатившись. Установлена причастность злоумышленников к совершению четырех фактов хищения продуктов питания и бытовой техники. Сумма общего ущерба составила более 25 000 рублей.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности и местонахождение обвиняемых. Сотрудники уголовного розыска задержали мужчин по месту их временного проживания в городе Геленджике и доставили в отдел полиции.

На период предварительного следствия злоумышленникам была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Следственным подразделением ОМВД России по городу Геленджику собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишение свободы на срок до пяти лет

Часть похищенных товаров полицейские изъяли и вернули законным владельцам.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / Криминал

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