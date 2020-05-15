Коллеги из следственного управления России по Псковской области обращаются к СМИ и общественности с просьбой помочь в розыске пропавших в 2007 году детей, а также лица, совершившего их похищение

/Криминал/

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области разыскиваются Матросов Павел Андреевич, 1996 года рождения, и Корик Валентина Евгеньевна, 1996 года рождения.

Из материалов уголовного дела следует, что 29 января 2007 года трое детей, в том числе Матросов П.А. и Корик В.Е., вышли из здания школы № 9 города Великие Луки Псковской области, расположенного по улице Зверева, и направились в сторону места своего жительства. Во дворе дома № 19 по улице К. Либкнехта к малолетним обратился ранее незнакомый мужчина, представившийся кинорежиссером из города Москвы. Он предложил принять участие в съемках художественного фильма о космосе, пояснив, что для этого необходимо проследовать за ним и сфотографироваться. Согласившись, Матросов П.А. и Корик В.Е. ушли с мужчиной в неизвестном направлении.

Со слов малолетнего свидетеля составлен фоторобот лица, совершившего похищение Матросова П.А. и Корик В.Е. Рост мужчины примерно 170-180 см, телосложение среднее, возраст примерно 35-40 лет. Мужчина был в больших очках с прозрачными стеклами, волосы средней длины.

Кроме того, в ходе предварительного следствия проведены комиссионные медико-криминалистические (антропологические) судебные экспертизы по восстановлению (реконструкции) внешнего облика Матросова П.А. и Корик В.Е., в результате которых получены их портреты в возрасте 16 и 24 лет.

Если Вы обладаете информацией о местонахождении Матросова П.А., Корик В.Е. либо лица, похитившего их, просим сообщить в следственное управление СКР по Псковской области по телефону 8(8112) 682-014 или 02.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю