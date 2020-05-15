В Новороссийске прокурор направил в суд уголовное дело в отношении местного жителя и двоих граждан Республики Таджикистан, обвиняемых в незаконном сбыте героина

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Прокуратура города Новороссийска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя и двоих граждан Республики Таджикистан в возрасте от 25 до 45 лет.

По версии следствия, организатор преступной группы находился на территории Республики Таджикистан (уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство). В январе 2019 года он посредством сети Интернет вовлек в преступную группу 35-летнего жителя Краснодарского края, определив ему роль сбытчика наркотических средств - героина.

Далее, по указанию организатора преступной группы, на территорию города Новороссийска из Республики Таджикистан прибыли двое её граждан, которые по поручению последнего в тайных местах извлекали крупные партии наркотических средств, после чего расфасовывали их на свертки и при помощи одного из мессенджеров сбывали потребителям наркотических средств. За каждую сделанную тайниковую закладку исполнители получали денежные средства в сумме от 200 до 500 рублей.

Данная преступная группа действовала на территории города Новороссийска более 4 месяцев, им удалось осуществить не менее 130 незаконных сбытов наркотических средств.

Сотрудниками наркоконтроля задокументирована преступная деятельность организованной группы, задержаны трое ее участников.

Всего из незаконного оборота изъято более 65 граммов героина.

Указанным лицам в настоящее время избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Новороссийска для рассмотрении по существу.

Санкция за указанное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Источник: сайт Прокуратуры Краснодарского края