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В Краснодаре направлено в суд уголовное дело в отношении директора предприятия, обвиняемого в загрязнении почвы вредными отходами хозяйственной жизнедеятельности

Прокуратура Прикубанского административного округа г. Краснодара направила в суд уголовное дело в отношении директора ООО «ЭкоКонтроль», осуществляющего сбор отходов.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 254 УК РФ (отравление, загрязнение земли вредными продуктами хозяйственной деятельности вследствие нарушения правил обращения с опасными химическими или биологическими веществами при их хранении, использовании и транспортировке, повлекшие причинение вреда окружающей среде)

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведенной прокуратурой, в ходе которой установлено загрязнение почвы опасными отходами в поселке Индустриальном города Краснодара.

Установлено, что в границах земельного участка допущено складирование отходов 4 класса опасности в отсутствие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов 3-4 классов опасности.

В ходе лабораторных исследований установлено, что в результате незаконной деятельности директора ООО «ЭкоКонтроль» причинен ущерб окружающей среде на сумму свыше 1,8 млн рублей.

Уголовное дело направлено прокурором в Прикубанский районный суд г. Краснодара для рассмотрения по существу.

Кроме того, с целью возмещения вреда окружающей среде и приведения земельного участка в первоначальное состояние прокурор округа обратился в суд исковым заявлением. В рамках обеспечительных мер на дорогостоящее имущество директора наложен арест.

В настоящее время руководством общества принимаются меры по устранению причин загрязнения.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/

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Категория: Новости / Криминал

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В Краснодаре направлено в суд уголовное дело в отношении директора предприятия, обвиняемого в загрязнении почвы вредными отходами хозяйственной жизнедеятельности