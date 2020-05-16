В Краснодаре направлено в суд уголовное дело в отношении директора предприятия, обвиняемого в загрязнении почвы вредными отходами хозяйственной жизнедеятельности
Прокуратура Прикубанского административного округа г. Краснодара направила в суд уголовное дело в отношении директора ООО «ЭкоКонтроль», осуществляющего сбор отходов.
Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 254 УК РФ (отравление, загрязнение земли вредными продуктами хозяйственной деятельности вследствие нарушения правил обращения с опасными химическими или биологическими веществами при их хранении, использовании и транспортировке, повлекшие причинение вреда окружающей среде)
Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведенной прокуратурой, в ходе которой установлено загрязнение почвы опасными отходами в поселке Индустриальном города Краснодара.
Установлено, что в границах земельного участка допущено складирование отходов 4 класса опасности в отсутствие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов 3-4 классов опасности.
В ходе лабораторных исследований установлено, что в результате незаконной деятельности директора ООО «ЭкоКонтроль» причинен ущерб окружающей среде на сумму свыше 1,8 млн рублей.
Уголовное дело направлено прокурором в Прикубанский районный суд г. Краснодара для рассмотрения по существу.
Кроме того, с целью возмещения вреда окружающей среде и приведения земельного участка в первоначальное состояние прокурор округа обратился в суд исковым заявлением. В рамках обеспечительных мер на дорогостоящее имущество директора наложен арест.
В настоящее время руководством общества принимаются меры по устранению причин загрязнения.
Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/