В Апшеронском районе следователи выясняют обстоятельства пожара, в результате которого погиб мужчина

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Белореченским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю организована доследственная проверка по сообщению о пожаре в одной из квартир дома, расположенного в микрорайоне Соцгородок города Апшеронска, в результате которого погиб местный житель.

По предварительным данным, рано утром 16 мая 2020 года произошло возгорание в одной из квартир, расположенных на третьем этаже многоквартирного жилого жома в микрорайоне Соцгородок. Соседи, почувствовав запах гари и увидев возгорание, вызвали пожарную службу. Прибывшие на место пожарные локализовали возгорание, после чего в одной из комнат было обнаружено тело 40-летнего хозяина квартиры. Возможной причиной возгорания могло быть неосторожное обращение с огнем при курении.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе, точной причины и очага возгорания. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Источник: https://kuban.sledcom.ru/