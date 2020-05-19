Новороссийские полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении

/Криминал/

Установлено, что 29 - летний местный житель, угрожая ножом, напал на 66- летнюю женщину и завладел денежными средствами в сумме 2000 рублей.

С сообщением о нападении в дежурную часть УМВД по городу Новороссийску обратилась местная жительница. Заявительница пояснила полицейским, что находилась дома, когда к ней пришел неизвестный мужчина. После того, как потерпевшая открыла входную дверь, злоумышленник несколько ударил ее по голове и, угрожая ножом, потребовал выдать ему все имеющиеся денежные средства. Похитив 2000 рублей, нападавший скрылся.

Прибывшие по указанному адресу полицейские осмотрели место происшествия, составили со слов потерпевшей ориентировку на розыск подозреваемого, которую направили всем дежурным нарядам.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность и местонахождение злоумышленника. 29-летнего местного жителя сотрудники уголовного розыска задержали по месту его проживания и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Установлено, что похищенными денежными средствами мужчина распорядился по своему усмотрению.

В настоящее время следственным управлением УМВД России по городу Новороссийску в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет. На период предварительного следствия задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску