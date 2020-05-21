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В Белореченском районе местный житель подозревается в совершении преступления против половой свободы в отношении малолетних девочек

Белореченским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю в отношении 52-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении иных действий сексуального характера в отношении двух 5-летних девочек.

По версии следствия, вечером 19 мая 2020 года мужчина, находясь в недостроенном гараже на улице Садовой в поселке Восточном совершил иные действия сексуального характера в отношении двух малолетних девочек. О данном факте дети сообщили своим родителям, после чего взрослые обратились в правоохранительные органы.

В настоящее время подозреваемый задержан, в ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: https://kuban.sledcom.ru/

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Категория: Новости / Криминал

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