В Ингушетии водоканалу заплатили больше 1,3 млн рублей за работы, которые на свои средства проводил местный житель

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В 2016 году администрация Насыр-Кортского административного округа города Назрани и МУП "Водоканал Назрань" заключили договор на реконструкцию водопровода, длиной 90 метров.

МУП получил на выполнение работ 1 млн 350 тыс рублей. Однако после перечисления денег на расчетный счет предприятия какие-либо работы по реконструкции водопровода "Водоканал Назрань" не проводил.

"При этом, работы по укладке нового водопровода были проведены за личные средства местного жителя. Какую-либо помощь в проведении указанных работ или какое-либо участие в этом МУП «Водоканал г. Назрань» не оказывал", - сообщили в прокуратуре Ингушетии.

Материалы проверки были направлены в следственные органы.

Сейчас возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере).