Полицейские Ейского района пресекли деятельность наркопритона

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Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков Отдела МВД России по Ейскому району оперативным путем получили информацию о том, что двое местных жителей содержат притон.

При проверке сведения подтвердились.

Установлено, что 42-летний мужчина совместно со своей знакомой предоставлял квартиру наркозависимым лицам для употребления запрещенных веществ.

Ейские полицейские при силовой поддержке спецподразделения краевого главка в квартире злоумышленников задержали четверых человек, находившихся в состоянии наркотического опьянения, что подтвердило проведенное медицинское освидетельствование.

В отношении задержанных полицейские составили административные протоколы за совершение правонарушения, предусмотренного статьей 6.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ».

При осмотре квартиры злоумышленников правоохранители обнаружили и изъяли предметы, используемые для изготовления наркотиков. Установлено, что задержанные в качестве оплаты за аренду помещения брали с постояльцев наркотические средства.

В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Ейскому району в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 232 Уголовного кодекса Российской Федерации «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. На период предварительного следствия задержанным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю