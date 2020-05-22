Убийство мужчины в Краснодаре

/Криминал/

Следственным отделом по Центральному округу города Краснодара в отношении 42-летнего мужчины возбуждено уголовное дело.

Он обвиняется в причинении телесных повреждений 45-летнему знакомому, повлекших его смерть (ч.4 ст.111 УК РФ).

Установлено, что вечером 13 мая 2020 года мужчины употребляли алкогольные напитки в одном из заброшенных домов на улице Головатого. По данным следствия, в ходе распития спиртного между мужчинами произошел конфликт на бытовой почве, в ходе которого обвиняемый нанес оппоненту множественные удары руками и ногами в область головы и туловища. Очевидцы произошедшего, которые также употребляли спиртные напитки с мужчинами, вызвали на место бригаду скорой медицинской помощи, врачи которой госпитализировали пострадавшего. Между тем, несмотря на оказанную помощь, 15 мая 2020 года потерпевший скончался в лечебном учреждении в результате причиненных ему повреждений.

В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы и установление всех обстоятельств произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю