Вступил в законную силу приговор в отношении жителя Ставропольского края, осужденного за совершение грабежей на территории Краснодара

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Краснодарский краевой суд рассмотрел уголовное дело в отношении 27-летнего жителя Ставропольского края Ивана Пантюхина.

Ранее приговором Советского районного суда г. Краснодара он признан виновным в совершении 6 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества).

В суде установлено, что с июня по июль 2019 года в дневное время Пантюхин срывал золотые цепочки с пожилых женщин на улицах Онежской, Тургенева, Стасова, Уральской, Фестивальной и Зиповской в г. Краснодаре, после чего скрывался с похищенным, пока не был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Общий ущерб составил свыше 115 тысяч рублей.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, тяжести совершенных преступлений, признания вины, возмещения вреда потерпевшим, назначил виновному 2 года лишения свободы в колонии-поселении, куда он направлен под конвоем.

Стороной защиты приговор суда был обжалован в апелляционном порядке в связи чрезмерной суровостью назначенного наказания.

Однако судья судебной коллегии по уголовным делам Краснодарского краевого суда, согласившись с заключением прокурора, приговор оставил без изменения, жалобу – без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу.

Источник: сайт Прокуратуры Краснодарского края