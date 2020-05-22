Краснодарские полицейские избивают и шантажируют гомосексуалов

/Криминал/

В российскую ЛГБТ-сеть обратились двое мужчин, которые в разное время столкнулись с избиениями, угрозами, вымогательством и шантажом со стороны сотрудников краснодарской полиции.

Оба мужчины обратились с жалобами в Следственный комитет, который отказал заявителям в возбуждении уголовных дел. В начале мая в дело вступил адвокат Михаил Беньяш, нанятый Российской ЛГБТ-сетью, и уже 14 мая оба постановления об отказе о возбуждении дел были отменены. По делам ведется проверка.

История Федора

1 декабря 2018 года Федор встретился с молодым человеком по имени Иван, с которым познакомился в приложении для знакомств Hornet. Это была уже вторая встреча, и Федор принял приглашение пойти в гости к Ивану. В подъезде его ждали сотрудники полиции, которые начали угрожать ему, указывая на то, что человек, пригласивший его на свидание - несовершеннолетний. Тем временем знакомый Федора убежал.

Федора доставили в опорный пункт полиции, где полицейские избивали его и угрожали ему привлечением к уголовной ответственности. Федор говорил о том, что Иван сам написал ему, а в приложении указан его возраст – 18 лет. Но сотрудники полиции потребовали взятку в размере 500 000 рублей. Фёдор согласился и вместе с ними проехал к банкомату, где снял с кредитных карт 170 000 рублей и передал их полицейским. 25 февраля Федор подал заявление о преступлении в Следственный комитет, однако надлежащей проверки по его заявлению проведено не было. Следственный комитет отказал в возбуждении уголовного дела.

История Станислава

В феврале 2019 года Станислав пришел на свидание с молодым человеком по имени Илья. Илья сам пригласил его на свидание в приложении Hornet. Станислав был задержан по той же самой схеме, что и Федор, в подъезде его ждали сотрудники полиции. В отделе полиции Станислава избили и угрожали возбуждением уголовного дела. Полицейские потребовали взятку, и он согласился, но сказал, что все деньги у него дома.

Станиславу удалось вернуться в свою квартиру, где он и закрылся. После этого он позвонил в полицию и сообщил о случае применения полицейскими насилия. Отобранные в отделении полиции телефон и ключи от машины ему вернули на следующий день. 18 февраля Станислав обратился в Следственный комитет, который отказал в возбуждении уголовного дела. В конце мая 2019 прокуратура отменила этот отказ, но надлежащей проверки по заявлению так и не проводилось.

6 мая 2020 года в оба дела вступил адвокат Михаил Беньяш и начал выяснение всех юридически-значимых вопросов. Уже 14 мая оба постановления об отказе в возбуждении уголовных дел были отменены. По делам ведется проверка.

Начиная с 2016 года три российские ЛГБТ-организации (Российская ЛГБТ-сеть, ЛГБТ-инициативная группа Выход и московская ЛГБТ-группа Стимул) зарегистрировали более 70 случаев так называемых подставных свиданий. По данным программы Мониторинга Российской ЛГБТ-сети, с 2017 по 2019 годы в Краснодаре зафиксировано 6 случаев подставных свиданий, в которых фигурировали сотрудники правоохранительных органов. Во всех этих случаях полицейские принимали участие в организации подставных свиданий с целью последующего шантажа.

Александр Белик, юрист Российской ЛГБТ-сети: «По имеющимся у нас данным, подставные свидания как с гомосексуалами, так и с гетеросексуалами — довольно распространенная практика у краснодарских полицейских. Несмотря на проверки, проводимые службой собственной безопасности МВД, сотрудники, которые устраивают свидания не теряют ни погонов, ни должностей. В деле Станислава довольно много прямых доказательств — записи с камер сотрудников МВД, записи телефонных переговоров сотрудников полиции с родственниками Станислава. Мы будем добиваться того, чтобы Следственный комитет не закрывал на это глаза».

Имена мужчин, пострадавших от противоправных действий сотрудников полиции изменены. <