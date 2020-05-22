Заведено уголовное дело из-за халатности должностных лиц

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В Павловском районе прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении должностных лиц, обвиняемых в эксплуатации аварийной школы.

Прокуратура Павловского района направила в суд уголовное дело в отношении заместителя главы администрации Павловского района - председателя межведомственной комиссии по подготовке учебных заведений и его члена – руководителя муниципального казенного учреждения.Органами предварительного расследования они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Уголовное дело возбуждено по результатам прокурорской проверки, вскрывшей факт эксплуатации школы, находящейся в аварийном состоянии.

По версии следствия,в августе 2019 года межведомственной комиссией, в состав которой входили обвиняемые, являющиеся ответственным лицами, к новому учебному году без замечаний принята средняя общеобразовательная школа № 12 им. И.И. Вирченко, расположенная в станице Павловской.

При этом Павловским районным судом по иску прокурора вынесено решение о том, что указанная школа является аварийной в виду наличия множественных дефектов и повреждений в строительных конструкциях зданий, что свидетельствовало об исчерпании их несущей способности и возможности внезапного обрушения в случае дальнейшего развития трещин, её эксплуатация запрещена.

Выявленные нарушения фактически поставили под угрозу безопасность жизни и здоровья 294 обучающихся, учительского состава учреждения и иных граждан.

Уголовное дело в отношении должностных лиц расследовано территориальным отделом СКР и направлено прокурором в Павловский районный суд для рассмотрения по существу.

В настоящее время здания учреждения выведены из эксплуатации, образовательный процесс детей до введения ограничительных мер, вызванных эпидемиологической обстановкой, осуществлялся на территории Павловской детской школы искусств.

Кроме того, по инициативе прокуратуры органом местного самоуправления заключен муниципальный контракт на проектировку возведения нового здания школы на прежнем земельном участке, который находится на стадии исполнения.

Источник: Сайт Прокуратуры Краснодарского края