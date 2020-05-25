В Брюховецком районе местный житель подозревается в причинении телесных повреждений знакомому, повлекших его смерть

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Тимашевским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю в отношении 53-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело. Он подозревается в причинении телесных повреждений 51-летнему знакомому, повлекших его смерть (ч.4 ст.111 УК РФ).

Установлено, что 51-летний мужчина временно проживал у своего знакомого в одном из домов на улице Садовой в хуторе Поды Брюховецкого района. Со слов подозреваемого, между ними часто происходили конфликты из-за того, что гость не убирал за собой. По версии следствия, вечером 23 мая 2020 года в ходе очередного конфликта хозяин дома нанес знакомому не менее десяти ударов руками и ногами по различным частям тела, после чего ушел спать. Проснувшись поздно ночью, фигурант обнаружил мужчину без признаков жизни, о чем сообщил соседям, которые вызвали на место бригаду скорой медицинской помощи и правоохранителей. Прибывшие медики констатировали смерть потерпевшего, которая наступила в результате причиненных ему повреждений.

В настоящее время подозреваемый задержан, в ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы и установление всех обстоятельств произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: https://kuban.sledcom.ru/