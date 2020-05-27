Полицейские Новороссийска по горячим следам задержали подозреваемого в разбойном нападении

/Криминал/

45 – летний местный житель, находясь в офисе микрофинансовой организации, угрожая менеджеру ножом, потребовал выдать ему все имеющиеся денежные средства из кассы.

С сообщением о нападении в дежурную часть отдела полиции Центрального района Управления МВД России по городу Новороссийску обратилась менеджер одной из микрофинанссовых организаций. Женщина пояснила полицейским, что в офис вошел неизвестный мужчина и, угрожая ножом, потребовал выдать ему все имеющиеся в кассе денежные средства. Злоумышленник похитил 5 000 рублей, после чего скрылся.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции осмотрели место происшествия, изучили записи камеры видеонаблюдения, расположенной в помещении организации и составили со слов заявительницы ориентировку на розыск предполагаемого злоумышленника, которую направили всем дежурным нарядам.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность и местонахождение подозреваемого. 45 – летнего местного жителя стражи правопорядка задержали на одной из улиц города-героя и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Установлено, что после совершения противоправного деяния нож мужчина выбросил, а похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

В настоящее время следственным отделом полиции Центрального района Управления МВД России по городу Новороссийску в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Санкции указанной статьи предусматривают максимально наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. На период предварительного следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску