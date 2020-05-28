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Таким образом неустановленные пока лица, незаконно завладели земельным участком, площадью 474 кв. м, расположенном в поселке Семендер, который административно относится к городскому округу Махачкала.
В Махачкале "неустановленные лица" незаконно завладели муниципальным участком земли стоимостью 604 тыс рублей
Неизвестные подделали постановление мэра столицы Дагестана и потом внесли государственный кадастр недвижимости ложные сведения.
Таким образом неустановленные пока лица, незаконно завладели земельным участком, площадью 474 кв. м, расположенном в поселке Семендер, который административно относится к городскому округу Махачкала.
Кадастровая стоимость участка, как сообщили в прокуратуре республики, составляет 604 тыс рублей.
"В результате незаконных действий муниципальному образованию причинен ущерб на указанную сумму", - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
После проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело о мошенничестве.