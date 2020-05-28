В Махачкале "неустановленные лица" незаконно завладели муниципальным участком земли стоимостью 604 тыс рублей

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Неизвестные подделали постановление мэра столицы Дагестана и потом внесли государственный кадастр недвижимости ложные сведения.

Таким образом неустановленные пока лица, незаконно завладели земельным участком, площадью 474 кв. м, расположенном в поселке Семендер, который административно относится к городскому округу Махачкала.

Кадастровая стоимость участка, как сообщили в прокуратуре республики, составляет 604 тыс рублей.

"В результате незаконных действий муниципальному образованию причинен ущерб на указанную сумму", - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

После проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело о мошенничестве.