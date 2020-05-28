Генпрокуратура сообщила, за что на главу минпророды Северной Осетии Мамиева завели уголовное дело
Чермена Мамиева подозревают в превышении должностных полномочий, с причинением тяжких последствий.
По данным следствия, в мае 2019 года между минприроды республики и коммерческой фирмой был был заключен госконтракт в 406 млн рублей.
По контракту подрядчик должен был провести работы "по ликвидации негативного воздействия на окружающую среду Унальского хвостохранилища".
Однако прокуратура выяснила, что подрядчик не имел соответствующей лицензии, экспертиза проектно-сметной документации была проведена неуполномоченным органом.
Министр Мамиев знал, что все работы по утилизации опасных отходов не выполнены, но документы, по которым подрядчик получил деньги, подписал, сообщили в Генпрокуратуре.
В результате действий чиновника бюджету республики был причинен ущерб на сумму порядка 406 млн рублей. Министр задержан.