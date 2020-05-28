Сочинская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения содержания животных в зоопарках и океанариумах

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Сочинская межрайонная природоохранная прокуратура в связи с вступившими в силу отдельными положениями Федерального закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» провела проверку соблюдения требований данного закона в деятельности зоопарков и океанариумах, расположенных на территории города Сочи и Туапсинского района.

Так, в 12 организациях, которые содержат животных в культурно-зрелищных целях, выявлены нарушения требований содержания животных (не соответствовали размеры вольеров для содержания хищных и копытных животных; документация по кормлению, вакцинации животных, по дератизации и дезинсекции помещений в которых содержались животные, не разрабатывалась и не утверждалась).

Кроме того, в ряде случаев отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, по которым ввозились животные.

В целях устранения выявленных нарушений природоохранный прокурор внес 6 представлений об устранении нарушений законодательства об ответственном обращении с животными и предъявлено 6 исковых заявлений в районные суды города Сочи.

По результатам рассмотрения представлений нарушения устранены, 4 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, рассмотрение исковых заявлений находится на контроле.

Источник: Сайт Прокуратуры Краснодарского края