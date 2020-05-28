В Динском районе местный житель обвиняется в убийстве сына

/Криминал/

Следственным отделом по Динскому району СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 65-летнего местного жителя.

Он обвиняется в убийстве 45-летнего сына (ч.1 ст.105 УК РФ).

Установлено, что родственники проживали в одном из домовладений, расположенных на улице Нахимова в станице Новотитаровской. По версии следствия, вечером 19 мая 2020 года мужчины находились дома и употребляли алкогольные напитки. Со слов обвиняемого, во время распития спиртного между ними произошла ссора из-за того, что мужчина обвинил сына в том, что он употребляет много продуктов. В ходе конфликта между родственниками началась драка и отец нанес оппоненту один удар ножом в область грудной клетки. Через непродолжительное время домой к родственникам прибыли их знакомые, которым обвиняемый сообщил о произошедшем. Гости вызвали на место бригаду скорой медицинской помощи и правоохранителей. Прибывшие врачи констатировали смерть потерпевшего, которая наступила в результате причиненного ему колото-резанного ранения.

В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю