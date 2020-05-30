За незаконную добычу водных биоресурсов в акватории Бейсугского лимана в отношении жителя Кубани возбуждено уголовное дело.

/Криминал/

В районе станицы Бриньковская Приморско-Ахтарского района Краснодарского края сотрудниками краевого погрануправления выявлен гражданин РФ, который в акватории Бейсугского лимана Азовского моря при помощи запрещенных для любительского рыболовства орудий лова типа жаберных сетей, осуществил незаконную добычу водных биологических ресурсов.

У гражданина обнаружено: запретная для добычи (вылова) краснокнижная черноморско-азовская шемая, 4217 экземпляров тарани,

141 экземпляр пиленгаса и 49 экземпляров сельди. Причиненный государству ущерб, в соответствии с положениями Постановления Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2018 г. № 1321 «Об утверждении такс для исчисления размера ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам», превысил 4 400 000 рублей.

По данному факту была проведена проверка, в рамках которой органом дознания Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», совершенная с причинением особо крупного ущерба, на миграционных путях к местам нереста. Данная статья уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Источник: ФСБ России по Краснодарскому краю.