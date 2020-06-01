Розыск пропавшей в 2012 году несовершеннолетней

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Следственным управлением СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре разыскивается несовершеннолетняя Юлия Сафиулина, которая 11 ноября 2012 года около 19 часов 45 минут вышла из торгового центра «Югра-Столичный», расположенного на улице Ленина в городе Югорск.

По данным следствия, несовершеннолетняя направилась в сторону окраины города для выезда на попутном транспорте к месту жительства в поселок Пионерский Советского района, однако домой не вернулась. До настоящего времени место ее нахождения не установлено. По факту безвестного исчезновения Юлии Сафиулиной возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ.

Сведения о личности без вести пропавшей: Сафиулина Юлия Сергеевна, 15.03.1995 г.р. (в день исчезновения было 17 лет).

Приметы Сафиулиной Ю.С.: рост 165-170 см.; телосложение среднее; лицо овальное, тип лица европейский; волосы светлые, прямые, ниже уровня плеч; глаза голубые; нос средний, прямой; размер обуви 38-39.

В день исчезновения была одета в: пуховик белый до пояса с капюшоном отороченным белым мехом, с рисунком черного и розового цветов; платье серого цвета с длинным рукавом; сапоги коричневые замшевые с отворотом из меха белого цвета; колготки черные.

Гражданам, видевшим Юлию Сафиулину Ю.С. или что-либо знающим о месте ее нахождения, просьба обратиться в следственное управление СК России по ХМАО-Югре по телефонам 8-950-502-74-52 (круглосуточно); 8 (3467) 32-77-41 или 2

Источник: https://kuban.sledcom.ru/