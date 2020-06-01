В Белореченском районе возбуждено уголовное дело о заведомо ложном доносе

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В дежурную часть Отдела МВД России по Белореченскому району с сообщением о краже ювелирных изделий обратилась 32-летняя местная жительница. Женщина пояснила полицейским, что во время застолья с малознакомыми молодыми людьми из принадлежащей ей сумки пропали ювелирные изделия общей стоимостью около 50 000 рублей. Также заявительница пояснила, что к совершению противоправного деяния могут быть причастны трое ее знакомых. При проверке информация не подтвердилась.

Установлено, что ранее женщина заложила в ломбард принадлежащие ей ювелирные изделия, вырученными денежными средствами распорядилась по своему усмотрению. Чтобы избежать конфликта с супругом, женщина сообщила в полицию ложные сведения о совершенном в отношении неё противном деянии.

В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Белореченскому району в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 306 Уголовного кодекса Российской Федерации «Заведомо ложный донос». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. На период предварительного следствия женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Источник: https://23.xn--b1aew.xn--p1ai/