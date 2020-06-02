В Анапе прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в получении банковского вклада в размере более 1,5 млн рублей по ранее найденному паспорту

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Анапская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего местного жителя.

Органами предварительного расследования он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, в июне 2019 года безработный мужчина, находясь в селе Гай-Кодзор муниципального образования города-курорта Анапа, обнаружил паспорт гражданина России. Имея внешнее сходство с истинным владельцем документа, он решил посетить филиал одного из крупных банков с целью узнать: открыт ли там счёт по указанным паспортным данным.

После этого он предъявил паспорт банковскому служащему, получил сведения о наличии счета и денежных средств на нем, написал заявление о снятии денежных средств со счета, которое было удовлетворено.

В результате мошеннических действий потерпевшему причинен ущерб в размере 1,5 млн рублей.

Уголовное дело прокурор направил в Анапский районный суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Санкция за указанное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, а также штраф до 1 млн рублей.

Источник: Сайт Прокуратуры Краснодарского края