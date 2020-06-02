"Они играют на чувствах". Эксперт оценил методы мошенников

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Мошенники, о которых предупредил Роспотребнадзор, всегда действуют по одной схеме. О ней рассказал радио Sputnik эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук.

Роспотребнадзор назвал методы мошенничества, которые популярны во время эпидемии коронавируса. В ведомстве рассказали, что злоумышленники особенно активно пытаются навязать россиянам "уникальные" товары и услуги. В частности они продают фильтры, очистители воздуха и лекарства, которые, якобы, защищают от коронавируса, а также предлагают оплатить штраф, провести платный анализ или купить электронный пропуск.

В Роспотребнадзоре призывают не верить мошенникам и перепроверять информацию перед покупкой товара или услуги. Однако, несмотря на предупреждения, такие схемы отъема денег у населения все-таки продолжат работать, говорит Евгений Ющук. По его словам, тут все дело в одном очень эффективном приеме.

"Мошенники всегда играют на чувствах. Чаще всего эти чувства бывают алчностью или страхом. Алчность эксплуатируется, когда люди считают, что могут купить дешево то, что обычно стоит дорого. Второй момент — это страхи, в частности страх заболеть. На этом процветает торговля тестами на коронавирус. Еще это страх не попасть в нужное место в нужное время, тогда начинает процветать торговля пропусками", - рассказал эксперт в интервью радио Sputnik.

Самым надежным способом не попасться на уловки мошенников во время эпидемии коронавируса является проверка информации. Узнать о бесплатных услугах или эффективных средствах защиты от коронавируса можно на сайте Минздрава или Роспотребнадзора.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/