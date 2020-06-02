Полицейские Тимашевского района раскрыли кражу

/Криминал/

В дежурную часть Отдела МВД России по Тимашевскому району с сообщением о хищении имущества обратился представитель местного мясоперерабатывающего предприятия.

Мужчина пояснил полицейским, что с территории цеха пропали компрессоры и датчики давления для холодильного оборудования. Общая сумма причиненного ущерба составила более 560 000 рублей.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции осмотрели место происшествия и опросили возможных очевидцев.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личности и местонахождение предполагаемых злоумышленников. Двоих местных жителей в возрасте 21 года и 24 лет, один из которых является сотрудником данного предприятия, стражи правопорядка задержали по месту проживания и доставили в отдел полиции.

Установлено, что похищенное имущество злоумышленники сдали в пункт приема холодильного оборудования в городе Краснодаре.

В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Тимашевскому району в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. На период предварительного следствия задержанным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Часть похищенного имущества полицейские изъяли и вернули законному владельцу.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю