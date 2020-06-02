В Сочи возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора департамента имущественных отношений администрации города

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Следственным отделом по Центральному району города Сочи следственного управления СКР по Краснодарскому краю по материалам, поступившим из прокуратуры, возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора департамента имущественных отношений администрации МО город-курорт Сочи. Он подозревается в превышении должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ).

Установлено, что в декабре 2017 года местная жительница обратилась в департамент жилищных отношений администрации города Сочи с заявлением о перепланировке нежилого помещения в многоквартирном жилом доме, расположенном на улице Театральной. По версии следствия, согласно проекту перепланировки планировалась реконструкция объекта капитального строительства. Директор департамента имущественных отношений знал, что планируемая перепланировка фактически приведет к реконструкции объекта, также он понимал, что такого рода разрешения он не уполномочен выдавать. Однако, в период с декабря 2017 года по 16 января 2018 года, несмотря на несоответствия в проекте переустройства нежилого помещения, согласовал перепланировку – реконструкцию нежилого помещения и подписал соответствующее разрешение. В результате противоправных действий чиновника в многоквартирном жилом доме была проведена реконструкция объекта капитального строительства с увеличением его площади, за счет уменьшения общего имущества иных собственников.

В настоящее время следователем проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления. Проводится строительно-техническая судебная экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: https://kuban.sledcom.ru/