Муниципальный служащий привлечен к ответственности за нарушения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан

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Прокуратура Мостовского района провела проверку соблюдения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан в деятельности администрации муниципального образования Мостовский район.

Установлено, что должностными лицами администрации обращение гражданина по существу доводов не рассмотрено, что послужило основанием для возбуждения в отношении муниципального служащего дела об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан).

Постановлением суда должностное лицо – начальник управления по промышленности, энергетике, транспорту, связи, экологии и жилищно-коммунальному хозяйству признан виновным в совершении административного правонарушения и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей.

Главе муниципального образования Мостовский район внесено представление, которое удовлетворено, виновное лицо привлечено к ответственности.

Источник: сайт Прокуратуры Краснодарского края