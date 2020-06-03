В Крыловском районе трое местных жителей предстанут перед судом по обвинению в похищении несовершеннолетней и совершении преступления против ее половой неприкосновенности

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Павловским межрайонным следственным отделом СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего местного жителя и его 39 и 36-летней знакомых. В зависимости от роли каждого, они обвиняются в похищении 17-летней девушки, совершенном группой лиц по предварительному сговору (пп.«а,д» ч.2 ст.126 УК РФ). Женщинам также предъявлено обвинение в совершении иных действий сексуального характера в отношении потерпевшей (п.«а» ч.3 ст.132 УК РФ).

По версии следствия, в сентябре 2019 года обвиняемые договорились похитить 17-летнюю жительницу станицы Кущевской для того, чтобы 16-летний сын обвиняемого мог вступить с ней в брак. Вечером 13 сентября 2019 года на автомобиле, под управлением 36-летней обвиняемой злоумышленники прибыли к дому девушки и применяя в отношении нее физическую силу, вытащили потерпевшую из дома. Затем соучастники против воли усадили несовершеннолетнюю в машину и перевезли домой к обвиняемому в станицу Октябрьскую Крыловского района, где продолжили ее удерживать. Кроме того, в ночь на 14 сентября 2019 года, 16-летний сын обвиняемого, также принимавший участие в похищении несовершеннолетней, находясь у себя дома, изнасиловал потерпевшую. После этого 39 и 36-летняя участницы группы, находясь в доме обвиняемого, совершили в отношении девушки иные действия сексуального характера. Соучастники продолжали удерживать несовершеннолетнюю против ее воли вплоть до 17 сентября 2019 года, когда она была освобождена сотрудниками правоохранительных органов, которым о похищении сообщили родственники девушки.

Ранее приговором суда несовершеннолетний сын обвиняемого, уголовное дело в отношении которого было выделено в отдельное производство, был признан судом виновным в похищении 17-летней потерпевшей, совершенном группой лиц по предварительному сговору (пп.«а,д» ч.2 ст.126 УК РФ) и ее изнасиловании (п.«а» ч.3 ст.131 УК РФ). Приговором суда молодому человеку было назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Приговор в законную силу не вступил.

На период следствия, в отношении 35-летнего обвиняемого и 39-летней обвиняемой были избраны меры пресечения в виде заключения под стражу, в отношении 36-летней фигурантки судом была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Меры пресечения в отношении троих обвиняемых продолжают действовать в настоящее время. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: https://kuban.sledcom.ru/