В Белореченском районе по материалам проверки, проведенной прокуратурой, возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил охраны водных биологических ресурсов

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Белореченская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения природоохранного законодательства в деятельности ООО «Рубис».

Установлено, что предприятием осуществлялась деятельность по добыче инертных материалов за пределами границ участка недр местного значения Проточный-2 в русле реки Белая. При этом данные работы на предмет их негативного влияния на водные биоресурсы с уполномоченным органом Росрыболовства не согласовывались.

В результате противоправных действий причинен значительный вред кормовым организмам на общую сумму свыше 2,7 млн рублей.

По данному факту межрайонным прокурором материалы проверки направлены в ОМВД России по Белореченскому району, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ст. 257 УК РФ (нарушение правил охраны водных биологических ресурсов).

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле Белореченской межрайонной прокуратуры.

Источник: Сайт Прокуратуры Краснодарского края