На Кубани продолжается работа по выявлению и пресечению фактов противоправной деятельности в сфере лесопромышленного комплекса

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На контроле руководства ГУ МВД России по Краснодарскому краю находится работа, проводимая сотрудниками полиции по выявлению и пресечению преступлений и правонарушений в сфере лесопользования.

За 5 месяцев 2020 года сотрудниками подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции выявлено 30 преступлений данной направленности, в том числе 17 относящихся к категории тяжких и особо тяжких, 16, совершенных в крупном и особо крупных размерах. В суд направлено 11 уголовных дел, к уголовной ответственности привлечено 14 лиц.

Общая сумма причиненного ущерба составила свыше 26,5 миллионов рублей. С целью обеспечения возмещения ущерба на имущество фигурантов уголовных дел, а также технику и орудия, используемые злоумышленниками в противоправной деятельности, наложен арест. В настоящее время принятыми мерами, возмещено более 19 миллионов рублей.

Кроме того, на территории Краснодарского края полицейскими составлено более 30 административных материалов по статье 8.28.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Нарушение требований лесного законодательства об учете древесины и сделок с ней». В настоящее время судами принято решение по 16 материалам, к административной ответственности привлечено 16 лиц. Сумма наложенных административных штрафов составила порядка полумиллиона рублей.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю