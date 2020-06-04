Пресечен вывоз культурных ценностей стоимостью более 300 000 рублей из Российской Федерации в США и Испанию

/Криминал/

Сотрудниками отдела по борьбе с особо опасными видами контрабанды Южной оперативной таможни (далее – ОБООВК ЮОТ) выявлен и ликвидирован контрабандный канал по вывозу с территории Российской Федерации предметов, представляющих культурную ценность.

В ходе отработки оперативной информации установлено, что 53-летний ростовчанин в ноябре и декабре 2019 года с использованием курьерской службы осуществил отправку в международных почтовых отправлениях (далее – МПО) предметов, представляющих культурную ценность, в Испанию и Соединенные Штаты Америки.

Сотрудниками ОБООВК ЮОТ во взаимодействии с должностными лицами Шереметьевской таможни организован и проведён комплекс мероприятий по недопущению убытия с территории РФ указанных оправлений.

Информация о нарушении действующего законодательства РФ подтвердилась, обнаружены 2 МПО содержащие предметы, представляющие культурную ценность:

– сосуд в стилистике торевтики мамлюкских династий, изготовленный в XIX веке,

– водолей (акваманил или сосуд для омовения рук).

Согласно заключению эксперта стоимость обнаруженных культурных ценностей составляет более 300 000 рублей.

В соответствии со статьей 63 Закона РФ от 15.04.1993 N 4804-1 "О вывозе и ввозе культурных ценностей" лица, осуществившие незаконные вывоз или ввоз культурных ценностей, несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Южной оперативной таможней в отношении жителя Ростова-на-Дону возбуждено 2 уголовных дела по ч.1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу культурных ценностей в крупном размере).

Источник: http://yutu.customs.ru/about