Сотрудники калининской полиции задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске

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Сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по Калининскому району оперативным путем получили информацию о том, что в одном из домовладений станицы Калининской может скрываться ранее судимый 41-летний местный житель, разыскиваемый правоохранительными органами Калининского района за совершение имущественного преступления. При проверке сведения подтвердились.

Являясь фигурантом уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», мужчина не прибыл на следственные мероприятия, при проведении которых его участие необходимо, перестал выходить на связь и скрылся, после чего был объявлен в федеральный розыск.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали разыскиваемого в домовладении его знакомых и доставили в отдел полиции.

В настоящее время мужчина передан инициатору розыска. В отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление иных фактов противоправной деятельности задержанного.

Источник: https://23.xn--b1aew.xn--p1ai/Pressa