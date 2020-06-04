Коллеги из следственного управления СК России по Белгородской области обращаются к СМИ и общественности с просьбой помочь в розыске пропавших в 1993 году несовершеннолетних

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Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 103 УК РСФСР, по факту безвестного исчезновения несовершеннолетних Ольги Тищенко и Марины Курлыкиной.

В ходе предварительного следствия установлено, что 29 июля 1993 года около 16 часов Курлыкина и Тищенко на рейсовом автобусе сообщением «Белгород-Шебекино» выехали из города Белгорода, намереваясь прибыть в село Ломовка Шебекинского района, однако в указанный населенный пункт не прибыли. До настоящего времени их местонахождение не установлено.

Сведения о личностях без вести пропавших:

Курлыкина Марина Владимировна, 11.05.1978 года рождения, проживала вместе с родственниками на улице Б.Хмельницкого города Белгорода.

Тищенко Ольга Ивановна, 04.01.1977 года рождения, проживала с родственниками в селе Ломовка Шебекинского района

Гражданам, обладающим какой-либо информацией об обстоятельствах исчезновения Тищенко О.И. и Курлыкиной М.В., просьба сообщить в следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области по телефону 8(4722)739-106 или 02.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю