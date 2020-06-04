Коллеги из следственного управления СК России по Белгородской области обращаются к СМИ и общественности с просьбой помочь в розыске пропавших в 1993 году несовершеннолетних
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 103 УК РСФСР, по факту безвестного исчезновения несовершеннолетних Ольги Тищенко и Марины Курлыкиной.
В ходе предварительного следствия установлено, что 29 июля 1993 года около 16 часов Курлыкина и Тищенко на рейсовом автобусе сообщением «Белгород-Шебекино» выехали из города Белгорода, намереваясь прибыть в село Ломовка Шебекинского района, однако в указанный населенный пункт не прибыли. До настоящего времени их местонахождение не установлено.
Сведения о личностях без вести пропавших:
Курлыкина Марина Владимировна, 11.05.1978 года рождения, проживала вместе с родственниками на улице Б.Хмельницкого города Белгорода.
Тищенко Ольга Ивановна, 04.01.1977 года рождения, проживала с родственниками в селе Ломовка Шебекинского района
Гражданам, обладающим какой-либо информацией об обстоятельствах исчезновения Тищенко О.И. и Курлыкиной М.В., просьба сообщить в следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области по телефону 8(4722)739-106 или 02.
Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю