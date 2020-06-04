В Сочи двое бывших сотрудников полиции признаны виновными в совершении коррупционных преступлений

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Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Краснодарскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора Владимиру и Евгению Хеликовым.

Они признаны виновными в получении взятки организованной группой в крупном размере (пп.«а,в» ч.5 ст.290 УК РФ) и приготовлении к получению взятки организованной группой в крупном размере (ч.1 ст.30, пп.«а,в» ч.5 ст.290 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что не позднее сентября 2017 года Владимир Хеликов, который в январе 2018 года был восстановлен на службу в должности оперуполномоченного отдела уголовного розыска УВД по городу Сочи, с целью систематического получения взяток создал преступную группу, в которую добровольно вошел его младший брат Евгений, состоявший в должности оперуполномоченного линейного отделения отдела уголовного розыска УВД по городу Сочи. В дальнейшем, не позднее апреля 2018 года Владимир Хеликов вовлек в организованную им группу своего коллегу (уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и он объявлен в розыск). Между членами организованной группы имелась четкая иерархическая структура, распределение функций между участниками, общая материально-финансовая база. Согласно распределенных организатором преступных функций, злоумышленники выявляли граждан, незаконно приобретавших и хранивших наркотические средства, доставляли их в лечебное учреждение, где склоняли к отказу от прохождения медицинского освидетельствования, составляли в отношении них административные материалы, а также процессуальные документы об изъятии у них веществ, схожих с наркотическими. После этого, обвиняемые требовали от задержанных или их родственников, передачи денежных средств в крупном размере за свое бездействие и не привлечение граждан к административной и уголовной ответственности, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Так, соучастниками в сентябре 2017 года на улице Невской города Сочи был задержан молодой человек, у которого они изъяли вещество, схожее с наркотическим. В дальнейшем, обвиняемые связались с отцом задержанного и потребовали от него передачи им взятки в сумме 250 тысяч рублей за непривлечение молодого человека к административной и уголовной ответственности. Мужчина согласился на требования фигурантов. В связи с получением согласия отца задержанного на передачу 250 тысяч рублей, Хеликовы вместе с соучастником не предприняли никаких мер, направленных на привлечение молодого человека к ответственности. Между тем, в связи с отсутствием у мужчины требуемой суммы, между ним и злоумышленниками была достигнута договоренность об отсрочке передачи им взятки.

Кроме того, 15 апреля 2018 года участниками организованной группы на улице Краснофлотской был задержан мужчина, у которого было обнаружено наркотическое вещество. Обвиняемые, действуя согласно ранее распределенных ролей, понудили его отказаться от прохождения медицинского освидетельствования, и потребовали передачи им взятки в сумме 250 тысяч рублей за не проведение проверки по факту обнаружения у него указанного вещества. Мужчина согласился и передал полицейским 195 тысяч рублей, а также сообщил, что оставшиеся денежные средства будут переданы его знакомым на следующий день. Между тем, знакомый мужчины сообщил о незаконных требованиях обвиняемых в правоохранительные органы. Днем 18 апреля 2018 года двое злоумышленников, действуя в составе организованной группы, встретились с заявителем и получили от него денежные средства в сумме 30 тысяч рублей. Дальнейшие действия обвиняемых были пресечены оперативными сотрудниками 17 отдела «К» оперативного управления ГУСБ МВД России.

Приговором суда Владимиру Хеликову назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы и штрафа в размере 1,5 миллиона рублей. Он также лишен права занимать должности государственной службы, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на 5 лет. Евгению Хеликову назначено наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 1 миллиона 250 тысяч рублей и лишением права занимать должности государственной службы, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на 4 года. Отбывать основное наказание мужчинам надлежит в колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю