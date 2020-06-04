Внимание! Розыск!

/Криминал/

4 июня около 13.20 неустановленный мужчина, находясь в офисном помещении, расположенном на первом этаже пятиэтажного дома по улице Героев Десантников, дом 37 (напротив поворота к Южному рынку), завладел денежными средствами из кассы финансовой организации, после чего скрылся с места преступления.

Разыскивается мужчина, на вид около 50 лет, рост 160-165 см., плотного телосложения. Был одет в кожаную куртку черного цвета, брюки джинсовые потертые, камуфлированную кепку синего цвета, очки для зрения.

Если вы стали свидетелем преступления, располагаете информацией о личности или местонахождении подозреваемого, сообщите по телефону 02, с мобильного 102, или 8918-412-29-88, анонимность гарантируется.

Источник: Пресс-служба УМВД РФ по г. Новороссийску