Николаю Платошкину избрана мера пресечения в виде домашнего ареста

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Следственным комитетом Российской Федерации в рамках расследуемого уголовного дела Николаю Платошкину предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1.1 ст. 212 УК РФ (склонение или иное вовлечение лица к совершению массовых беспорядков) и ст. 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан).

Судом рассмотрено ходатайство следствия и отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

По уголовному делу время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается.

Источник: Следственный комитет Российской Федерации