В Новороссийске перед судом предстали лица, совершившие хулиганство

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Доказательства, собранные военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Новороссийскому гарнизону, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора военнослужащему войсковой части 45767 старшине Рамазану Абдулаеву и его родному брату Расиму, а также Стефану Оглы и Расиму Магомедбекову.

Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением оружия и предметов, используемых в качестве оружия), п.п. «а» и «в» ч. 2 ст. 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений и с применением оружия и предметов, используемых в качестве оружия) и ст. 116 УК РФ (побои).

Следствием и судом установлено, что между Расимом Абдулаевым и молодым мужчиной сложились неприязненные отношения. Желая его наказать, вечером 22 августа 2019 года братья Абдулаевы, а также Магомедбеков и Оглы, вооружившись ножами хозяйственно-бытового назначения, металлическим уголком и травматическим пистолетом «Лидер», прибыли в кафе, расположенное в Голубицком сельском поселении Темрюкского района Краснодарского края, где потерпевший работал управляющим заведением. Выкрикивая нецензурные слова, они напали на мужчину, а также его несовершеннолетнего брата, который заступился за родственника. Используя численное преимущество, осужденные нанесли им множественные удары руками и ногами, несколько ударов ножами, металлическим уголком и выстрелили в них из пистолета. В результате произошедшего одному потерпевшему причинен легкий вред здоровью, а другому – побои.

Решением Новороссийского гарнизонного военного суда им назначено наказание в виде лишения свободы на срок: Рамазану Абдулаеву и Оглы – 2 года 4 месяца каждому, Расиму Абдулаеву и Магомедбекову – 2 года 1 месяц каждому.

Источник: http://gvsu.gov.ru/contacts/UVO/