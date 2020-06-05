В Новороссийске перед судом предстали лица, совершившие хулиганство
Доказательства, собранные военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Новороссийскому гарнизону, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора военнослужащему войсковой части 45767 старшине Рамазану Абдулаеву и его родному брату Расиму, а также Стефану Оглы и Расиму Магомедбекову.
Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением оружия и предметов, используемых в качестве оружия), п.п. «а» и «в» ч. 2 ст. 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений и с применением оружия и предметов, используемых в качестве оружия) и ст. 116 УК РФ (побои).
Следствием и судом установлено, что между Расимом Абдулаевым и молодым мужчиной сложились неприязненные отношения. Желая его наказать, вечером 22 августа 2019 года братья Абдулаевы, а также Магомедбеков и Оглы, вооружившись ножами хозяйственно-бытового назначения, металлическим уголком и травматическим пистолетом «Лидер», прибыли в кафе, расположенное в Голубицком сельском поселении Темрюкского района Краснодарского края, где потерпевший работал управляющим заведением. Выкрикивая нецензурные слова, они напали на мужчину, а также его несовершеннолетнего брата, который заступился за родственника. Используя численное преимущество, осужденные нанесли им множественные удары руками и ногами, несколько ударов ножами, металлическим уголком и выстрелили в них из пистолета. В результате произошедшего одному потерпевшему причинен легкий вред здоровью, а другому – побои.
Решением Новороссийского гарнизонного военного суда им назначено наказание в виде лишения свободы на срок: Рамазану Абдулаеву и Оглы – 2 года 4 месяца каждому, Расиму Абдулаеву и Магомедбекову – 2 года 1 месяц каждому.
Источник: http://gvsu.gov.ru/contacts/UVO/