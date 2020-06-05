В Славянском районе полицейские задержали подозреваемую в подделке документов

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В ОМВД России по Славянскому району обратился представитель одного из финансовых учреждений района.

Мужчина пояснил полицейским, что 33-летняя местная жительница, пытаясь взять кредит в сумме 1 500 000 рублей, предоставила сотруднику банка справку о доходах и суммах налога физического лица, подтверждающую ее трудоустройство в одной из районных организаций, а также копии трудовой книжки, вызывающие сомнение в подлинности.

При проверке сотрудники полиции установили, что представленные в банк документы являются подложными.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские совместно с сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю задержали женщину по месту ее проживания и доставили в отдел полиции.

В настоящее время отделом дознания ОМВД России по Славянскому району в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде ареста на срок до шести месяцев. Задержанной избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю