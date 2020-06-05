В Новороссийске завершено расследование уголовного дела о присвоении денежных средств

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60-летний местный житель, являясь руководителем городского предприятия, незаконно начислял и выплачивал себе ежемесячные денежные премии.

Следственным управлением УМВД России по городу Новороссийску завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 60-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение чужого имущества».

При проведении оперативных мероприятий сотрудники ОЭБ и ПК УМВД России по городу Новороссийску выявили факт незаконного присвоения руководителем городской организации денежных средств, находящихся на балансе и банковских счетах предприятия.

Следствием установлено, что мужчина, не соблюдая порядок начисления премии, необоснованно издавал документы внутреннего обращения, в соответствии с которыми начислял и выплачивал себе премии в размере 30-40% от оклада ежемесячно. Таким образом, обвиняемый в течение нескольких месяцев незаконно присвоил около 200 000 рублей. Похищенными денежными средствами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску