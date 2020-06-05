В Сочи владелец незаконной гостиницы, в которой погибли люди в результате пожара, признан виновным в оказании услуги ненадлежащего качества

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Собранные следственным отделом по городу Сочи СКР по Краснодарскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора Эдуарду Симоняну. Он признан виновным в оказании услуги ненадлежащего качества, повлекшей гибель людей (ч.3 ст.238 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что 54-летний мужчина не позднее 2016 года незаконно возвел двух и трехэтажную самовольные постройки на одном из земельных участков Адлерского района. Между тем, он не предпринял мер по обеспечению построек противопожарной защитой, системами обнаружения и тушения возгорания, а также путями эвакуации. Симонян также не ввел строения в эксплуатацию и несанкционированно подключил их к электроснабжению. Собственнику было известно о том, что с учетом допущенных нарушений строения представляли опасность для жизни лиц, находящихся в помещениях и в непосредственной близости от них. Однако, в период с мая по июль 2018 года Симонян использовал данные постройки в качестве гостиницы и оказывал услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Мужчина допустил проживание в незаконных постройках семи человек в возрасте от 22 до 52 лет.

Рано утром 30 июля 2018 года в кафе-шашлычной произошло возгорание электропроводника, и из-за допущенных нарушений при его строительстве пламя распространилось на расположенное рядом трехэтажное строение, незаконно возведенное Симоняном. В результате пожара в помещении кафе погибло 4 человека, в соседнем строении погибло 7 человек – это приезжие из РСО-Алания, Архангельской, Ростовской, Кемеровской и Липецкой областей в возрасте от 21 до 52 лет.

Приговором суда Эдуарду Симоняну назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года и 6 месяцев. Отбывать наказание мужчине надлежит в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Источник: https://kuban.sledcom.ru/