В Горячем Ключе бывший депутат предстанет перед судом по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве

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Белореченским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего депутата Совета муниципального образования город Горячий Ключ - директора МБОУ средней общеобразовательной школы №4. Она обвиняется в трех эпизодах мошенничества, совершенного в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ), семи эпизодах мошенничества, совершенного в крупном размере (ч.3 ст.159 УК РФ) и двух эпизодах злоупотребления должностными полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ).

Уголовное дело в отношении женщины было возбуждено руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю.

По данным следствия, в период с 2010 по 2018 год, обвиняемая, являясь директором учебного заведения, с целью личного обогащения фиктивно трудоустраивала на работу в школу своих родителей, других родственников, а также знакомых. В указанный период женщина давала указания подчиненным о подготовке от ее имени документов о приеме указанных граждан на работу, а также последующем внесении в табеля рабочего времени недостоверных сведений о выполнении данными сотрудниками трудовых обязанностей. Между тем, директору было достоверно известно, что ее знакомые и родственники трудовую деятельность в школе не осуществляют. При этом, их заработную плату обвиняемая присваивала себе. В результате своих противоправных действий директор школы завладела денежными средствами на сумму более 8,3 миллионов рублей. Данный факт выявлен оперативными сотрудниками краевого управления ФСБ РФ и прокуратуры края.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: https://kuban.sledcom.ru/